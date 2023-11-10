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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Орбиту МКС подняли на 2,5 километра

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 км для запуска грузового корабля "Прогресс МС-25" в декабре 2023 года, сообщает "Роскосмос" в пятницу.

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-24", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включились в 00:11 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, проработали 905,7 секунды, выдав импульс величиной 1,43 м/с", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,5 км и составила 417,98 км.

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.

NASA Байконур МКС Роскосмос
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