Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед предстоящим приводнением в Атлантике

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу (по московскому времени) расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящим приводнением в Атлантике в районе Флориды, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Расстыковка была осуществлена в четверг в 17:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:05 по Москве). Приводнение ожидается через 19,5 часов после расстыковки.

Корабль находился в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 т.

SpaceX NASA Cargo Dragon США МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

Стрельба произошла в центре Праги

Стрельба произошла в центре Праги

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });