Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед предстоящим приводнением в Атлантике
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу (по московскому времени) расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящим приводнением в Атлантике в районе Флориды, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Расстыковка была осуществлена в четверг в 17:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:05 по Москве). Приводнение ожидается через 19,5 часов после расстыковки.
Корабль находился в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.
В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 т.