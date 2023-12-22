Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС перед предстоящим приводнением в Атлантике

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу (по московскому времени) расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящим приводнением в Атлантике в районе Флориды, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Расстыковка была осуществлена в четверг в 17:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:05 по Москве). Приводнение ожидается через 19,5 часов после расстыковки.

Корабль находился в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 т.