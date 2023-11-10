Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории моря Банда в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:50 по Москве в пятницу землетрясения находился в 352 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5 в Папуа - Новой Гвинее.