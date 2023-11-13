В Таджикистане произошло два землетрясения, жертв и разрушений нет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Таджикистане в ночь на понедельник и утром было землетрясение, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-центре комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики со ссылкой на Геофизическую службу Национальной академии наук страны.

Первый подземный толчок произошел в 00:54 по местному времени (22:54 по Москве), его эпицентр находился в 215 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 15 километрах к северо-востоку от райцентра Таджикабад. В эпицентре сила толчков составила 4 балла, в Таджикабаде - 3 балла.

Второй толчок произошел утром, в 08:34 по местному времени (6:34 по Москве), эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 17 километрах к северо-востоку населенного пункта Варзоб. Сила подземных толчков составила 4 балла в эпицентре, и 3 балла - в Душанбе.

Жертв и разрушений нет.

Ранее об одном землетрясении сообщали в центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана. Подземные толчки ощущались на территории Узбекистана.