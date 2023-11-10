В Финляндии склоняются к версии, что Balticconnector повредил китайский якорь

Корабль, приближавшийся к газопроводу. Фото финской погранслужбы. Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Якорь, повредивший в начала октября эстонско-финский газопровод Balticconnector, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил через пресс-службу комиссар финской полиции Ристо Лохи.

"Техническое расследование продолжается, несмотря на то, что активное расследование на месте происшествия завершено. На данном этапе можно утверждать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по определенным техническим параметрам подходит в качестве якоря Newnew Polar bear", - сказал он.

Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основная линия расследования инцидента остается прежней - в центре внимания по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

Финские власти связались с китайскими коллегами и подготовили международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

10 ноября представители правоохранительных органов Эстонии рассказали о подробностях повреждения коммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По их словам, повреждение кабелей связи между Эстонией и Финляндией, а также между Эстонией и Швецией также связано с судном Newnew Polar bear.

Прокуратура Эстонии обратилась с запросом о правовой помощи к Китаю.

В исключительной экономической зоне Финляндии в ночь на 8 октября был поврежден газопровод Balticconnector. Спецслужбы Финляндии сообщили, что, судя по всему, газопровод повредило судно китайской судоходной компании Newnew Polar bear, шедшее под флагом Гонконга. Предположительно, якорь судна зацепил трубопровод и повредил его. Тогда же были повреждены телекоммуникационные кабели между Эстонией и Финляндией, а также между Эстонией и Швецией.