Поврежденный Balticconnector снова задействуют не ранее апреля 2024 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ремонт поврежденного финско-эстонского газопровода Balticconnector займет не менее пяти месяцев, заявила финская газовая компания Gasgrid.

"Трубопровод снова будет введен в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Разрыв трубопровода не угрожает поставкам газа в Финляндию", - говорится в сообщении.

Gasgrid совместно с эстонской энергетической компанией Elering завершили комплексное обследование трубопровода.

"В трубопроводе не было обнаружено никаких неисправностей, кроме места повреждения, выявленного в октябре. Труба осмотрена на всей ее протяженности", - сообщает компания.

Сейчас проводится анализ аудита, после чего можно будет приступать к планированию ремонта и составлению графика работ.

В ночь на 8 октября, на газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. Спецслужбы Финляндии сообщили, что, судя по всему, газопровод повредило судно китайской судоходной компании Newnew Polar bear, шедшее под флагом Гонконга. Предположительно, якорь судна зацепил трубопровод и повредил его. Якорь нашли на дне рядом с местом аварии.

НАТО расценило происшествие как угрозу безопасности и сообщило о планах усилить охрану подводных коммуникаций в Балтийском море.