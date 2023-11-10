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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

OFSI отклонило предложение о взаимозачете активов Сбера с его британской "дочкой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Британский регулятор не поддержал идею взаимозачета обязательств Сбербанка с его британской "дочкой" (находится под внешним управлением).

Юристы, представляющие интересы специальных управляющих Sberbank CIB (UK) Ltd, еще осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании. Как говорится в очередном отчете управляющих, OFSI отказало в проведении этой транзакции (регулятор направил соответствующее письмо 24 августа 2023 года).

Целью этого предложения был зачет заблокированных в России средств компании в счет суммы, подлежащей выплате Сбербанку как крупнейшему кредитору Sberbank CIB. Чистые обязательства Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн. У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн. Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. Эти средства не могут быть возвращены Sberbank CIB из-за существующих санкций.

В итоге средства остаются заблокированными и недоступными для других кредиторов, отмечается в отчете.

Специальные управляющие британской "дочки" Сбербанка оценивают различные опции расчета с необеспеченными кредиторами. Любые выплаты должны быть одобрены британскими судами и/или британским регулятором, отмечается в отчете.

Вместе с тем, управляющие в июле смогли получить дополнительную лицензию министерства финансов Бельгии, позволяющую перевести из Euroclear активы на 1,45 млн евро. В общей сложности удалось разблокировать активы, учитываемые в Euroclear, на 12,7 млн евро. Специальное разрешение OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США) на разблокировку находящихся в Euroclear активов, имеющих отношение к США, на сумму 10,5 млн фунтов в эквиваленте пока не получено.

Управляющие также в августе получили разрешение министерства международных дел Канады на разморозку денежных средств объемом 1,4 млн фунтов, находящихся на счетах в Royal bank of Canada (идет диалог с банком о способах возврата этих средств).

Sberbank CIB сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация.

В апреле 2022 года США ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания и ЕС.

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