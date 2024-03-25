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Сбербанк подал иск к британской "дочке" на 11,9 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к британской "дочке" - Sberbank CIB (UK) Ltd - на 11,886 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Подробности дела и суть требований Сбербанка пока не раскрыты.

Sberbank CIB сейчас находится в процессе сворачивания операций, в нем введена специальная администрация. Юристы, представляющие интересы специальных управляющих британской "дочки", осенью 2022 года обратились в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина за разрешением на взаимозачет части активов, находящихся в России, с требованиями материнского банка к компании.

Чистые обязательства Sberbank CIB перед Сбербанком составляют $95 млн (около 9 млрд рублей по текущему курсу). У материнского банка находятся денежные средства британского подразделения на $107 млн (порядка 10 млрд рублей). Они и являлись предметом предложения о взаимозачете обязательств. OFSI идею взаимозачета обязательств не поддержало, отказало в проведении этой транзакции детом 2023 года.

В апреле 2022 года Вашингтон ввел в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Позднее аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны, в том числе Великобритания и Евросоюз.

OFSI Арбитражный суд Москвы Великобритания Сбербанк Sberbank CIB
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