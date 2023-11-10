МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-24" в пятницу увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 по Москве. Они проработали 316,5 секунд и выдали импульс величиной 0,5 м/с", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что в результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 м.

По данным "Роскосмоса", после маневра уклонения минимальная высота орбиты станции составляет 419,1 км, максимальная – 436,1 км.

На борту МКС работает экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова, астронавтов NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хары, астронавта ESA Андреаса Могенсена и астронавта JAXA Сатоси Фурукавы.