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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Космический корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24", отстыковавшийся во вторник от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовик ("Прогресс МС-24" - ИФ) был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-26" запланирована на 15 февраля с космодрома Байконур.

25 августа 2023 года космический грузовик "Прогресс МС-24" пристыковался к МКС и доставил около 2,5 т грузов. За время нахождения в составе станции он выполнил восемь коррекций орбиты, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Роскосмос МКС Тихий океан Прогресс МС-24
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