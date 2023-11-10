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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Нетаньяху высказался против передачи контроля над сектором Газа международным силам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные сохранят контроль над сектором Газа после завершения военной операции в анклаве, речи о том, чтобы там разместили международные силы, нет, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором Газа. Мы не передадим его международным силам", - сказал Нетаньяху на встрече с мэрами городов южной части Израиля, его цитирует пресс-служба. Слова Нетаньяху приводит газета The Times of Israel.

По информации издания, мэры также призвали Нетаньяху не соглашаться на перемирие "до того момента, пока не будет убит последний террорист в секторе Газа".

Нетаньяху в последние дни делает взаимоисключающие заявления насчет будущего сектора Газа, отмечают западные СМИ. Так, ранее в пятницу Нетаньяху заявил американскому каналу Fox News, что Израиль не хочет повторно оккупировать территорию сектора Газа или осуществлять управление анклавом. Однако ранее на этой неделе он также заявлял ABC News, что именно Израиль в течение неопределенного срока будет нести ответственность за ситуацию в области безопасности в секторе Газа после завершения конфликта с ХАМАС.

В то же время, американские официальные лица в последние недели высказывали предложения о том, чтобы безопасностью в Газе занимались международные силы, в частности, военные из соседних арабских стран. Затем управление должно быть возвращено палестинцам, и в Вашингтоне считают, что эту функцию на себя возьмут представители Палестинской администрации Западного берега реки Иордан.

Израиль сектор Газа ХАМАС Биньямин Нетаньяху
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