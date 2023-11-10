Израильские военные заявили о захвате ключевых позиций в Газе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что отбила у группировки ХАМАС ключевые позиции в секторе Газа, пишет издание The Times of Israel.

Согласно израильским военным, в ходе операции по захвату этих позиций удалось также уничтожить командный пункт ХАМАС, туннели, а также установки, с которых запускали ракеты.

Кроме того, по их информации, в ходе боев в районе Аш-Шати они "ликвидировали 150 боевиков ХАМАС".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.