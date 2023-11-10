Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Социалисты в Испании нашли партийную коалицию для переизбрания премьера Санчеса

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и.о. премьер-министра Педро Санчеса заключила соглашения о коалиции с несколькими небольшими партиями, что позволит обеспечить ему поддержку, необходимую для переизбрания на пост главы правительства, сообщает в пятницу Associated Press.

В пятницу Санчес и ИСРП подписали соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Вместе с тем ранее были достигнуты договоренности с партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". С поддержкой еще нескольких партий это позволит обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента.

Ожидается, что дата дебатов и голосования будет назначена в ближайшие дни.

Соглашение о коалиции вызвало недовольство у Всеобщего совета судебной власти, объединяющего испанских судей, отмечает агентство EFE. По мнению этого совета, коалиционное соглашение "включает серьезные нападки на принципы правового государства, а также на принцип разделения властей".

Претензии у судей вызвал тот факт, что Санчес пообещал амнистию ряду видных сторонников независимости Каталонии в обмен на согласие их партии присоединиться к правящей коалиции. Во Всеобщем совете судебной власти считают, что решения об отмене назначенных судами наказаний – прерогатива именно судебной, а не исполнительной власти.

В объединении испанских судей поясняют, что "ради того, чтобы получить возможность остаться премьером Испании, нынешний глава правительства пошел на сделку с лицом, скрывающимся от правосудия (лидером сторонником независимости Каталонии Карлосом Пучдемоном - ИФ) и пообещал ему освобождение от наказания за ряд преступлений, в частности, за коррупцию".

Кроме того, судьи подчеркивают, что коалиционное соглашение "предусматривает возможность проведения политическими партиями в парламенте расследований в отношении судей. Это нанесет удар по принципу независимости судебной власти, закрепленному в испанском законодательстве".

Испанские судьи сообщили, что направили жалобу по поводу коалиционного соглашения в Еврокомиссию и главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, однако потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.

На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля этого года по решению Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте – 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.

Испания Педро Санчес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв в секторе Газа превысило 11 тыс. человек

Байден и Си Цзиньпин на встрече 15 ноября обсудят отношения США и КНР

Байден и Си Цзиньпин на встрече 15 ноября обсудят отношения США и КНР

В Финляндии склоняются к версии, что Balticconnector повредил китайский якорь

В Финляндии склоняются к версии, что Balticconnector повредил китайский якорь
Обострение палестино-израильского конфликта

В агентстве ООН заявили о гибели 99 сотрудников в секторе Газа с 7 октября

Президент Молдавии обсудила с послом ЕС возможность ускорения евроинтеграции страны

Президент Молдавии обсудила с послом ЕС возможность ускорения евроинтеграции страны

Неизвестные отправили конверты с наркотиками на ряд избирательных участков в США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });