В Испании проходят протесты против пакта социалистов с каталонскими националистами

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли в воскресенье по призыву Народной партии на улицы Мадрида, а также столиц автономных сообществ и провинций Испании, протестуя против пакта, заключенного испанскими социалистами с националистическими партиями Каталонии, информируют испанские СМИ.

"Мы вышли на улицы и площади нашей страны гордыми за нашу демократию, за наших граждан и конституцию. Это решительная реакция испанского народа на атаку в отношении нашей конституции и основ нашей демократии", - говорится в манифесте "народников", подготовленном к этой акции.

Участники протестов, в частности, обвиняют лидера социалистов Педро Санчеса в том, что он продал Испанию за несколько голосов, которые необходимы ему для того, чтобы заручиться поддержкой парламентского большинства на голосовании по его кандидатуре на пост премьера.

Ожидается, что дата дебатов и голосования в парламенте будет назначена в ближайшие дни.

Ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса, который сейчас исполняет обязанности премьера, договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это позволит обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, необходимых для переизбрания на пост главы правительства.

Соглашение о коалиции вызвало недовольство у Всеобщего совета судебной власти, объединяющего испанских судей. По мнению этого совета, в коалиционном соглашении "содержатся серьезные нападки на принципы правового государства, а также - на принцип разделения властей".

Претензии у судей вызвал тот факт, что Санчес пообещал амнистию ряду видных сторонников независимости Каталонии в обмен на согласие их партии присоединиться к правящей коалиции. Во Всеобщем совете судебной власти считают, что решения об отмене назначенных судами наказаний - прерогатива именно судебной, а не исполнительной власти.

В объединении испанских судей поясняют, что "ради того, чтобы получить возможность остаться премьером Испании, нынешний глава правительства пошел на сделку с лицом, скрывающимся от правосудия (сторонником независимости Каталонии Карлесом Пучдемоном - ИФ) и пообещал ему освобождение от наказания за ряд преступлений, в частности, за коррупцию".

Кроме того, судьи подчеркивают, что коалиционное соглашение "предусматривает возможность проведения парламентских расследований в отношении судей, и что нанесет удар по принципу независимости судебной власти, закрепленному в испанском законодательстве".

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, однако потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.

На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля этого года по решению Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте - 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.