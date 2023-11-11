Маск посоветовал Зеленскому согласиться на переговоры с Путиным

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Ведущий поинтересовался у бизнесмена, считает ли он необходимым начало переговоров между Москвой и Киевом. При этом Маск ответил положительно и посоветовал Зеленскому прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую.

"Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", - добавил миллиардер.

Также он подчеркнул, что сейчас в зоне конфликта сложилась неблагоприятная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. В связи с этим решение Киева продолжить контрнаступление может привести к "массовым потерям" в рядах армии.

"История не будет к ним добра", - резюмировал предприниматель.