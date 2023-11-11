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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана
Перекрытая дорога, ведущая к курорту Блауа-Лоунид
Фото: Zuma\TASS

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Исландии объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне серии землетрясений на юго-западе полуострова Рейкьянес, которые указывают на угрозу вулканического извержения.

По данным The Guardian, всего с конца октября на полуострове было зарегистрировано 24 тысячи землетрясений. В пятницу за 14 часов произошло 800 землетрясений, из них самое сильное, магнитудой 5,2, - в районе городе Гриндавик. Извержение вулкана прогнозируется в течение нескольких дней.

Ранее в четверг в целях предосторожности был закрыт геотермальный курорт Блауа-Лоунид недалеко от города Гриндавик.

Исландия
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