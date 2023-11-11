Что произошло за день: суббота, 11 ноября

Сход грузовых вагонов с рельсов после подрыва путей под Рязанью, внеочередной исламско-арабский саммит в Эр-Рияде, заявление Миллера о поставках российского газа в страны ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Рязанской области в результате подрыва путей сошли с рельсов 19 грузовых вагонов с удобрениями. Возбуждено уголовное дело о теракте. К вечеру в РЖД сообщили, что с путей убрали 11 вагонов. На движении пассажирских и пригородных поездов инцидент не отразился.

- Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Как считают израильские военные, там располагается главный штаб ХАМАС.

- Алексей Миллер заявил о поступлении российского газа даже в те страны ЕС, которые от него отказались. Председатель правления "Газпрома" заявил, что "молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски", а российский газ поставляется, в частности, на австрийский хаб Баумгартен, с которого он поступает в другие страны ЕС.

- В Эр-Рияде состоялся внеочередной исламско-арабский саммит по ситуации в секторе Газа. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал к немедленному прекращению военных действий и освобождению всех заложников. Лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что США должны повлиять на Израиль в том, чтобы "положить конец оккупации, нарушениям и осквернениям святых мест". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости созвать международную конференцию по миру.

- Женщина получила ранение в результате обстрела поселка Запесочье в Брянской области. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

- Министр обороны Хорватии Марио Баножич пострадал в дорожной аварии. В момент ДТП он был за рулем, его машина столкнулась с фургоном. Водитель фургона погиб.

- В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана.

- "Локомотив" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ со счетом 2:1. "Локомотив" набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 14-м месте (12 баллов).