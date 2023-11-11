Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

В МИД РФ назвали голословными заявления Запада о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обвинения Запада в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР голословны и бездоказательны, "в излюбленном стиле highly likely", сообщили в МИД РФ.

"К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", - говорится в ответе официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

На Смоленской площади отмечают, что Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности.

"И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни", - подчеркивает Захарова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в минувший четверг в Сеуле заявил, что в США и Южной Корее обеспокоены развитием связей России и КНДР в военной сфере.

"Мы глубоко обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и Россией. Мы обсудили дальнейшие действия, которые наши страны вместе с партнерами могут предпринять для того, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она не передавала КНДР военные технологии", - сказал он на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Пак Чжином.

"Мы продолжим работать с Южной Кореей, с другими заинтересованными странами над выявлением и противодействием попыток поддержки КНДР в военной сфере со стороны России", - добавил Блинкен.

В заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится, что провокационные высказывания Блинкена, касающиеся характера отношений между КНДР и Россией, только усиливают опасную политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

В заявлении содержится требование к Вашингтону "отказаться от враждебной политики в отношении двух стран и менталитета холодной войны и прекратить политические провокации, военные угрозы и стратегическое давление на КНДР и Россию".

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в минувшую среду на встрече в Токио высказались о необходимости прямых контактов с Пекином, а также подвергли критике Северную Корею в связи с ее ядерной программой.

"Комментируя развитие отношений с Китаем, министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила о важности прямого диалога с Пекином. Ее коллеги по G7 вновь подтвердили, что признают важность откровенного взаимодействия с Китаем, непосредственного донесения до Китая всех тем, являющихся предметом для обеспокоенности, а также высказали необходимость совместной работы с Китаем над глобальными проблемами и в сферах, представляющих обоюдный интерес", - говорится в коммюнике, опубликованном японским внешнеполитическим ведомством.

"Министр Камикава также отметила, что Япония продолжает выражать серьезную обеспокоенность в связи со все более активной ракетно-ядерной деятельностью Северной Кореи. Главы МИД стран G7 резко осудили ракетные испытания, проводимые Северной Кореей, что напрямую нарушает резолюции СБ ООН", - отмечается в документе.

МИД РФ КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы извержения вулкана
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля об ударах по нескольким объектам ХАМАС за ночь

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт: сколько времени займет путь от катастрофы к статус-кво?

Палестино-израильский конфликт: сколько времени займет путь от катастрофы к статус-кво?

Что случилось этой ночью: суббота, 11 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Саудовская Аравия проведет в субботу саммит по ситуации в секторе Газа

Саудовская Аравия проведет в субботу саммит по ситуации в секторе Газа

Макрон принял приглашение Жапарова посетить Киргизию

Макрон принял приглашение Жапарова посетить Киргизию

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия потребовала у ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв в секторе Газа превысило 11 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });