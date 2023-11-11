В МИД РФ назвали голословными заявления Запада о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Обвинения Запада в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР голословны и бездоказательны, "в излюбленном стиле highly likely", сообщили в МИД РФ.

"К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", - говорится в ответе официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

На Смоленской площади отмечают, что Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности.

"И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни", - подчеркивает Захарова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в минувший четверг в Сеуле заявил, что в США и Южной Корее обеспокоены развитием связей России и КНДР в военной сфере.

"Мы глубоко обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и Россией. Мы обсудили дальнейшие действия, которые наши страны вместе с партнерами могут предпринять для того, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она не передавала КНДР военные технологии", - сказал он на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Пак Чжином.

"Мы продолжим работать с Южной Кореей, с другими заинтересованными странами над выявлением и противодействием попыток поддержки КНДР в военной сфере со стороны России", - добавил Блинкен.

В заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи, говорится, что провокационные высказывания Блинкена, касающиеся характера отношений между КНДР и Россией, только усиливают опасную политическую и военную напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

В заявлении содержится требование к Вашингтону "отказаться от враждебной политики в отношении двух стран и менталитета холодной войны и прекратить политические провокации, военные угрозы и стратегическое давление на КНДР и Россию".

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) в минувшую среду на встрече в Токио высказались о необходимости прямых контактов с Пекином, а также подвергли критике Северную Корею в связи с ее ядерной программой.

"Комментируя развитие отношений с Китаем, министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила о важности прямого диалога с Пекином. Ее коллеги по G7 вновь подтвердили, что признают важность откровенного взаимодействия с Китаем, непосредственного донесения до Китая всех тем, являющихся предметом для обеспокоенности, а также высказали необходимость совместной работы с Китаем над глобальными проблемами и в сферах, представляющих обоюдный интерес", - говорится в коммюнике, опубликованном японским внешнеполитическим ведомством.

"Министр Камикава также отметила, что Япония продолжает выражать серьезную обеспокоенность в связи со все более активной ракетно-ядерной деятельностью Северной Кореи. Главы МИД стран G7 резко осудили ракетные испытания, проводимые Северной Кореей, что напрямую нарушает резолюции СБ ООН", - отмечается в документе.