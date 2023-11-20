Южная Корея заявила, что сотрудничество с КНДР и РФ подорвет авторитет Китая

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китай может нанести ущерб своему авторитету на международной арене в случае развития сотрудничества с КНДР и Россией, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

"Китай, вероятно, примет во внимание, что продолжение трехстороннего сотрудничества с Северной Кореей и Россией, которые нарушили Устав ООН и резолюции Совбеза, а также другие международные нормы, не пойдет на пользу его международной репутации и авторитету", - сказал Юн в интервью британской газете The Telegraph в преддверии визита в Лондон.

При этом южнокорейский лидер отметил, что Китай "играет важную роль в продвижении свободы, мира и процветания в Восточной Азии", и у него, КНДР и России "разные интересы".

Он выразил обеспокоенность сотрудничеством между Северной Кореей и Россией в военной области, заявив, что оно "угрожает миру на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии и Европе".

Президент подчеркнул, что Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония намерены "активно реагировать" на такое сотрудничество.

Во время интервью Юн Со Ель также призвал к углублению связей с Великобританией в области безопасности, заявив, что мир сталкивается с "поликризисом" многочисленных конфликтов и угроз человечеству.