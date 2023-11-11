Шеф Пентагона призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом призвал израильские власти не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке.

"Ллойд Остин подчеркнул необходимость сдерживания конфликта в Газе и предотвращения региональной эскалации", - сообщается в пресс-релизе Минобороны США.

Кроме того, Остин указал на необходимость защиты гражданского населения сектора Газа и на важность организации поставок гуманитарной помощи в анклав.

7 октября базирующаяся в Газе палестинская радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.

Кроме того, ЦАХАЛ и ливанское шиитское движение "Хезболла" ведут обмен ударами на границе Израиля и Ливана. Ранее йеменские повстанцы запускали по Израилю ракеты и беспилотники, а военизированные формирования в регионе неоднократно обстреливали базы США в Сирии и Ираке.

Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что масштабы конфликта Израиля с ХАМАС неизбежно возрастут.

"В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов конфликта стало неизбежным", - сказал он.