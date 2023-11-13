База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ракетный удар был нанесен по базе США в районе нефтяного месторождения "Эль-Омар" в провинции Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, по базе было выпущено 15 ракет, результатом стали "прямые попадания".

"Ракетный обстрел стал ответом на агрессию США против городов Аль-Маядин и аль-Букамаль на востоке провинции Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении.

По данным сирийских СМИ и американского телеканала Fox News, в воскресенье вечером США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил нанесение ударов по двум объектам на востоке Сирии, сообщил Пентагон в ночь на понедельник.

"Военные США нанесли точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся атаки против персонала США в Ираке и Сирии", - говорится в распространенном ведомством заявлении министра.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что с 17 октября текущего года военные базы США в Сирии и Ираке подвергались атакам более 40 раз. Ответственность за удары Вашингтон возлагает на КСИР и проиранские группировки.