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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Российские военные нанесли авиаудары по объектам боевиков в Сирии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб, поражены пункт управления, укрытие боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков", - заявил он.

Кроме того, по его словам, боевики запрещенных в РФ террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" три раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинциях Идлиб и Латакия.

Контр-адмирал также сообщил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей F-15 и двумя парами истребителей F-16 "коалиции", - заявил Кулить.

ВКС России Сирия
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