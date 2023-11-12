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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа
Фото: Uriel Sinai/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Два израильских истребителя в воскресенье нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"12 ноября с 03:32 до 03:35 два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Деръа", - сказал контр-адмирал.

"Пострадавших нет", - сообщил он.

Кулить также добавил, что воздушно-космические силы России в субботу в сирийской провинции Идлиб нанесли удары по объектам террористов, ликвидировав более трех десятков и ранив более шести десятков боевиков.

"11 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам") - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков", - сказал контр-адмирал.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) и "Исламская партия Туркестана" (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России): в провинции Алеппо - два обстрела; в провинции Идлиб - три обстрела; в провинции Латакия - два обстрела, сообщил Кулить.

Авиация западной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей "Rafale" и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.

Израиль Сирия Россия
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