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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Лидеры стран ОИС осудили действия Израиля в Газе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Главы государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммита в Эр-Рияде решительно осудили военную операцию Израиля в секторе Газа, потребовав ее немедленного прекращения.

"Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и военные преступления, а также варварские, бесчеловечные и жестокие массовые убийства, совершаемые колониальным оккупационным правительством против сектора и палестинского народа на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Мы требуем немедленно прекратить эту агрессию", - говорится в итоговой резолюции саммита.

В ней подчеркивается, что "предварительным условием мира с Израилем и установления нормальных отношений является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских территорий".

Это, в частности, подразумевает "создание независимого, полностью суверенного палестинского государства на основе границ от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", а также восстановление неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на самоопределение в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1948 года.

Участники саммита заявили, что международному сообществу необходимо начать "серьезный мирный процесс для принятия решения о сосуществовании двух государств, которое удовлетворяет все законные права палестинского народа".

Они назвали Организацию освобождения Палестины - единственным законным представителем палестинского народа и призвали все палестинские фракции и партии объединиться под ее эгидой.

В резолюции также прописано требование снять осаду Газы и обеспечить незамедлительную беспрепятственную доставку в сектор автоколонн с гуманитарной помощью.

Кроме того, члены ОИС призвали все страны "прекратить экспорт оружия и боеприпасов оккупационным властям, которые используются их армией и поселенцами-террористами для убийства палестинского народа и разрушения его домов, больниц, школ, мечетей, церквей".

Они также выступили решительно против "попыток перемещения, депортации или изгнания палестинского народа, будь то в пределах сектора Газа, Западного берега, включая Иерусалим, или за пределы их территорий в любом направлении", отметив, что эти попытки являются военным преступлением.

"Призываем прокурора Международного уголовного суда завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", - сказано в резолюции.

Хроника 07 октября – 12 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ОИС Израиль сектор Газа Палестина
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