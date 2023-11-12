Нетаньяху выступил против контроля ООП над сектором Газа

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил против того, чтобы Организация освобождения Палестины (ООП) взяла на себя управление сектором Газа по окончании конфликта Израиля и ХАМАС.

На пресс-конференции в ответ на вопрос о том, может ли ООП управлять Газой после конфликта, Нетаньяху сказал: "Будет полный контроль безопасности (в Газе - ИФ), с возможностью (армии обороны Израиля - ИФ) входить, когда захотим, чтобы уничтожать террористов, которые могут появиться вновь".

"Более того, там не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль", - добавил премьер.

Ранее Нетаньяху заявил в интервью телеканалу АВС, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, израильский лидер подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".

В то же время, как ранее писала газета Times of Israel, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас рассмотрит возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.

По словам источника издания, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации. Палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке", отмечалось в публикации.

Аббас сказал, что вместо этого ждет от Израиля публичного заявления о намерении создать независимое палестинское государство на Западном берегу и в Газе. Именно на таких условиях он готов взять на себя управление этими территориями.

В то же время главы государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по итогам саммита, прошедшего накануне в столице Саудовской Аравии, назвали Организацию освобождения Палестины "единственным законным представителем палестинского народа" и призвали все палестинские фракции и партии объединиться под ее эгидой.