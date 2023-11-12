Министры обороны США и Украины обсудили военные потребности Киева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили потребности Киева в военной помощи со стороны США.

"Министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым (...). Они обсудили приоритеты помощи в области безопасности", - говорится в сообщении Минобороны США.

Стороны также коснулись планов предстоящей позднее в ноябре встречи контактной группы по обороне Украины, а также обсудили "последние события на поле боя", отмечается в релизе.