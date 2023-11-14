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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

США и Украина обсудили поставку Киеву дополнительных средств ПВО

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком во время встречи в Вашингтоне поставку Киеву дополнительных средств ПВО, сообщил американский госдепартамент.

"Они обсудили (...) продолжающееся предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны для укрепления защиты критически важной инфраструктуры Украины от ракетных атак и атак беспилотников", - говорится в сообщении.

Стороны коснулись также "последних событий на поле боя" и подготовку Украины к зиме.

Блинкен подтвердил "приверженность Соединенных Штатов Украине и ее народу", а также работе с союзниками над продолжением поддержки Киева, отметило американское внешнеполитическое ведомство.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник также заявил о том, что администрация США продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на возрастающие сложности с финансированием.

"Каждую неделю мы оцениваем наши возможности финансирования Украины, чтобы предоставлять ей средства и возможности для защиты, но это становится все сложнее и сложнее", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Ситуация очень динамична, и окно возможностей для нас закрывается. Мы предоставляем Украине все необходимое из того, в чем она нуждается, и при полном объеме финансирования мы сможем предоставить больше", - добавил Салливан.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США существуют серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины, в частности, против выступает значительное число республиканцев.

США Украина Джейк Салливан Энтони Блинкен Андрей Ермак
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