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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч людей вышли на марш против антисемитизма в Парижа, организованный по призыву Сената и Национального собрания Франции, сообщает в воскресенье Associated Press.

По данным агентства, из числа политиков к акции присоединились, в частности, премьер-министр Франции Элизабет Борн и лидер фракции ультраправого "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен, а также несколько представителей партий левого толка. Как сообщает BFMTV, также участие в марше приняла мэр Парижа Анн Идальго, а также бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Между тем лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон ранее выступил с критикой инициативы и заявил, что марш станет встречей "друзей безусловной поддержки резни" в Газе.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что не будет принимать участие в марше, но поддержал его проведение и призвал граждан выступить против антисемитизма.

Для поддержания порядка во время проведения марша вдоль всего маршрута дежурят три тысячи полицейских.

Во Франции с момента атаки группировки ХАМАС на Израиль и начала операции израильской армии в секторе Газа отмечается рост антисемитских настроений: по всей стране за месяц зарегистрировано более тысячи инцидентов.

Париж Франция
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