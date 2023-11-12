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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В марше против антисемитизма в Париже приняли участие 105 тысяч человек

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Шествие против антисемитизма в воскресенье в Париже, по данным префектуры полиции, собрало 105 тысяч демонстрантов.

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Во главе колонны с лозунгом "За республику против антисемитизма" шли государственные и общественные деятели. Среди них были председатели обеих палат парламента и инициаторы манифестации Яэль Брон-Пиве и Жерар Ларше, премьер-министр Элизабет Борн, мэр Парижа Анн Идальго, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

В марше приняли участие представители националистического "Национального объединения" и крайне правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура. Левая "Непокоренная Франция" проигнорировала эту акцию, сославшись на несогласие с участием в марше этих двух политических партий, которые она расценивает как ксенофобские.

Президент страны Эммануэль Макрон не участвовал в шествии, но накануне в письме к французам он поддержал эту инициативу и резко осудил проявления антисемитизма, подчеркнув, что "Франция, в которой наши еврейские сограждане испытывают страх, - это не Франция".

По его словам, этот гражданский марш должен был показать Францию, "объединенную своими ценностями и своим универсализмом".

По данным телеканала BFMTV, это самая масштабная мобилизация против антисемитизма со времен марша протеста против осквернения еврейского кладбища в Карпантра в 1990 году.

Газета Le Figaro написала, что число враждебных действий в отношении евреев во Франции резко возросло после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и ответных военных действий Израиля. За месяц было зафиксировано более 1,2 тысячи таких случаев.

Франция Париж
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