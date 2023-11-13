Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Россия помогла создать первую в Африке службу санитарной авиации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Контракты на поставку в Зимбабве российских многоцелевых вертолетов "Ансат" и Ми-17 способствовали созданию первой на Африканском континенте службы санитарной авиации, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Очень интересный и значимый проект мы реализовали с Республикой Зимбабве. Мы не просто заключили контракты на поставку "Ансатов" и Ми-17, а помогли создать в стране собственную службу санитарной авиации - первую на континенте", - сообщил Артяков в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его словам, "комплексный подход и всесторонняя поддержка заказчика стали важной особенностью проекта".

"Мы обучили технических специалистов и летный персонал. Опытом своей работы делились и представители Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха - она обладает широчайшими компетенциями и опытом. Созданная в 2019 году, НССА уже спасла жизни 30 тысяч пациентов с различными травмами и заболеваниями", - пояснил первый замгендиректора "Ростеха".

"Сегодня мы обеспечиваем поэтапную интеграцию санавиации в систему здравоохранения Зимбабве - от обучения медицинского персонала до внедрения протокола работы, регламентирующего поведение с момента поступления звонка в call-центр до доставки пациента в медицинский центр", - добавил Артяков.

Зимбабве Ростех Владимир Артяков Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Крупнейшая больница в секторе Газа практически перестала работать

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Американские базы в Сирии подверглись серии ракетных атак

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

США сообщили о гибели пятерых военных в авиакатастрофе над Средиземным морем

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах

В Финляндии подтвердили запрет на въезд в страну из России на велосипедах

В Испании проходят протесты против пакта социалистов с каталонскими националистами

В Испании проходят протесты против пакта социалистов с каталонскими националистами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });