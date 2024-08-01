Вертолетный оператор пригрозил банкротством созданной "Ростехом" службе санитарной авиации

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - АО "Русские вертолетные системы" (РВС) сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА, входит в "Ростех").

Уведомление опубликовано на Федресурсе. В нем сказано, что, согласно постановлению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2024 года, РВС является конкурсным кредитором НССА. По имеющимся у заявителя сведениям, должник не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, поскольку они не исполнены им в течение трех месяцев с согласованной даты. Это по законодательству является признаком банкротства.

В августе 2023 года РВС обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к НССА на 241 млн рублей. Как говорилось в материалах суда, в 2022-2023 годах между компаниями были заключены договоры, по которым истец обязался по заданию ответчика выполнить авиационные работы, а ответчик - принять и оплатить их. Оплата должна была производиться на основании счета и подписанного сторонами акта за отчетный месяц.

Однако "представленные истцом акты ответчиком не подписаны, доказательства направления ответчику актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов, счет-фактур, отчетов о полетах не представлены", резюмировал суд, отказав РВС в иске.

В мае 2024 года РВС подала апелляционную жалобу в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и тот 16 июля ее удовлетворил, решив взыскать с НССА всю затребованную сумму. В нее, согласно судебным материалам, входят 216,3 млн рублей долга и 24,9 млн рублей неустойки по состоянию на 12 апреля 2024 года. Суд также постановил продолжить начисление неустойки с 13 апреля по дату фактической оплаты задолженности "исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей на дату платежа".

В "Ростехе" удивлены намерениям РВС подать на банкротство НССА, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации. "НССА является финансово устойчивой организацией и имеет достаточно средств для расчетов с кредиторами, поэтому ни о каком банкротстве не может идти речи", - сказал он.

Источник, близкий к "Ростеху", заявил, что "РВС сама является должником перед одной из структур "Ростеха", причем сумма задолженности - более существенная, нежели долг НССА". "В таком контексте действия РВС являются, мягко говоря, необдуманными и странными", - добавил он.

РВС предоставляет "широкий спектр авиационных услуг", говорится на сайте компании: в том числе по санитарной авиации, пассажирским перевозкам, воздушным съемкам. Парк оператора сформирован из российских вертолетов "Ансат", Ми-8/-38, англо-итальянских AW139, итальянских Leonardo AW109 и американских Robinson R44. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании являются четверо граждан России, среди них - председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков.

НССА создана в 2017 году по инициативе госкорпорации "Ростех" в качестве "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации России. Изначально "Ростех" владел 25% в компании, остальные 75% контролировал предприниматель Иван Яценко. В 2019 году госкорпорация получила 50,1% в НССА. По данным Росавиации, на конец июня в парке компании было 39 вертолетов "Ансат", 25 Ми-8МТВ-1 и 3 Ми-8АМТ.