Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса.

ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА – во вторник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве в понедельник составляет $80,61 за баррель, что на $0,82 (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов выросла на $1,42 (1,8%), до $81,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,79 (1,02%) до $76,38 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,43 (1,9%) до $77,17 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI – на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.

"В фокусе внимания на этой неделе – отчеты ОПЕК и МЭА, - говорится в обзоре ANZ Group Holdings. - Любые сигналы недостатка предложения на рынке могут изменить настрой трейдеров, расслабившихся в связи со снижением геополитической неопределенности".