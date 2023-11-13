Brent подорожала до $81,54 за баррель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса. ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник.

К 14:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%), до $81,54 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,13 (0,17%), до $77,3 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает MarketWatch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

"Цены как Brent, так и WTI держатся выше ключевых уровней поддержки, и это, вероятно, означает, что ликвидация трейдерами "длинных" позиций на рынке завершилась", - говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

Внимание игроков на этой неделе, помимо отчетов ОПЕК и МЭА, направлено на данные о динамике инфляции в США, отмечает эксперт.