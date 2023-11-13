ЕС готовит новые индивидуальные и секторальные санкции в отношении России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать как индивидуальные, так и секторальные санкции, сообщиил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник накануне заседания Совета по внешним связям ЕС.

Его слова приводит агентство BNS.

"В нем (в 12-м пакете санкций - ИФ) есть как индивидуальные санкции, так и секторальные, а также отдельные компании", - сказал министр, добавив, что новые санкции охватят ряд сфер.

Ландсбергис считает, что с началом политических дебатов по поводу нового санкционного пакета окончательная версия, "вероятно, будет слабее".

"Однако учитывая тот факт, что с момента последнего пакета прошло довольно много времени, это довольно хороший пакет", - отметил глава МИД Литвы.

В Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России очередного, 12-го, пакета санкций, включая экспортные ограничения на химикаты, технологии и поставку алмазов из РФ. Алмазы, как отмечала газета Financial Times, - одни из основных экспортных товаров, пока еще не затронутых санкциями ЕС.

Дискуссии о новом санкционном пакете продолжаются дольше, чем ожидалось, отмечал 10 ноября официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Еврокомиссия планирует представить этот пакет мер в ближайшее время, но точных сроков не называет.

Предыдущий пакет санкций был принят Евросоюзом в июне. В середине октября Польша представила в Еврокомиссию предложение по 12-му пакету. Это предложение включает санкции в отношении российских алмазов и ограничительные меры для более широкого круга физических и юридических лиц. Помимо алмазов, польское предложение также предусматривает запрет на импорт сжиженного углеводородного газа из России и использование российских услуг в области информационных и коммуникационных технологий.