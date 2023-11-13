Боррель 15 ноября намерен представить предложения по 12 пакету санкций против РФ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует представить в среду, 15 ноября, совместно с Еврокомиссией предложения по 12 пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов, меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из РФ.

"Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Одна часть этих мер - персональные санкции, вторая часть - экономические и секторальные санкции. (...) В среду я совместно с комиссией представлю Совету свои предложения", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он уточнил, что предлагаемые санкции предусматривают "добавление дополнительных физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть (...), а также меры по борьбе с обходом санкций".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России новых санкций, включая экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с РФ оцениваются примерно в 5 млрд евро.

Предыдущий пакет санкций ЕС принял в июне 2023 года.