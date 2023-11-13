Половина американцев планирует поездки на зимние праздники

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - 50% американцев планирует потратить деньги на перелеты или отели в грядущий сезон зимних праздников, который начнется в День благодарения (четвертый четверг ноября) и заканчивается Новым годом, показал опрос, проведенный The Harris Poll для издания NerdWallet.

Опрос проводили онлайн среди более 2 000 совершеннолетних граждан с 5 по 7 сентября.

В 2022 году путешествия на праздники планировали 44% американцев. NerdWallet понимает под путешествием проведение не менее одной ночи в отеле или перелет в другой город/страну.

Среди собирающихся в поездки американцев 40% планирует путешествие на Рождество, 29% - на длинные выходные в День благодарения, 19% - в канун Нового года или 1 января. При этом самым загруженным днем для авиаперелетов, как ожидается, традиционно станет воскресенье после Дня благодарения, когда отдыхающие будут возвращаться, чтобы в понедельник выйти на работу.

Высокие цены на авиабилеты и отели стали главным препятствием для 24% из тех, кто не собирается путешествовать на праздники. Более трети (39%) американцев не планируют поездки, потому что их родные и близкие проживают рядом, а еще 10% сами будут принимать гостей.