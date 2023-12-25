Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал на 2,5%

Наиболее существенно в этом году подорожали горлицы - на 25%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества" (The Twelve Days of Christmas), обойдется в 2023 году американцам на 2,5% дороже, чем в 2022 году, подсчитали в PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

По данным PNC, цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в 2023 году составляет почти $201 973 , что на $4,9 тысячи больше, чем в 2022 году.

Если же покупатель возьмет лишь по одному персонажу/предмету каждого вида, набор обойдется в $46,73 тысячи, что является рекордом и на 2,7% превышает прошлогоднюю стоимость. При этом с момента начала подсчета в 1984 году данный набор подорожал в 2,3 раза.

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 40 лет, для этого используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы были исключения.

Потребительские цены (индекс CPI) в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, выросли на 3,1%, по данным Министерства труда страны. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 4%.

"Самый агрессивный в истории цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и замедление роста некоторых крупнейших мировых экономик, а также другие макроэкономические факторы помогли ослабить рост индекса потребительских цен PNC по сравнению с предыдущими годами", - заявила директор по инвестициям PNC Asset Management Group Аманда Агати. В 2022 году PNC CPI подскочил на 10%, в 2021 году - более чем на 5%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году поднялась на 3,7% и превысила $33,6 тыс. Из нее, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц почти не изменилась ($13 125 за штуку), что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость пяти составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне (включая золото), а семи - увеличилась. Наиболее существенно в этом году подорожали горлицы - на 25%.

Наблюдатели с иронией отмечают, что на фоне повышения цен на недвижимость в США в текущем году резко увеличилась и стоимость жилья для куропатки - грушевое дерево подорожало на 15%. При этом цена самой птицы не изменилась, в связи с чем куропатка вместе с деревом стали стоить на 13,9% больше, чем в 2022 году.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $239 415, что на 5,3% выше цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров/услуг в одном экземпляре стоила бы американцу на 4,8% дороже - $52 024. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.