В "Молдовагазе" не согласовали проведенный Кишиневом анализ долга за газ из РФ

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АО "Молдовагаз" на заседании 2 ноября 2023 года не согласовал опубликованный министерством энергетики Молдавии 6 сентября отчет аудита исторической задолженности "Молдовагаза" перед компаниями группы "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра.

"Газпром" сообщил: "Большинство членов наблюдательного совета отметили, что внесенный на рассмотрение отчет не является отчетом по результатам финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита, что отдельно оговорено в тексте отчета его исполнителями. Кроме того, отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО "Газпром". Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения".

"В связи с этим отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности АО "Молдовагаз" перед компаниями группы "Газпром", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством республики Молдова", - также говорится в сообщении.

"Выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и в соответствующих решениях международного арбитража", - заявляет российская компания.

Как сообщалось, в 2021 году власти Молдавии договорились с "Газпромом" о проведении аудита исторического долга Кишинева за газ. Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" консультанты поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.