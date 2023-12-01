Закупочная цена газа РФ для Молдавии в декабре составит $831 за 1 тыс. куб. м

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Закупочная цена природного газа, поставляемого "Газпромом" в Молдавию, в декабре составит $831,04 за 1 тысячу кубометров, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале в пятницу.

"В декабре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $831,04 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз" (в Приднестровье - ИФ)", - написал Чебан.

Ранее он сообщал, что, по предварительным прогнозам "Молдовагаза", в первом квартале 2024 года цена на природный газ от "Газпрома" составит $510 за 1 тыс. кубометров.

По данным "Молдовагаза", средневзвешенная годовая цена природного газа, включенная в действующий тариф, равна $750 за 1 тыс. кубометров.

С декабря 2022 года Молдавия не потребляет газ, поставляемый "Газпромом". Газ поступает на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии, которая потом направляется в Молдавию.

Республика для внутреннего потребления закупает газ в рамках тендеров на международных рынках. Главным поставщиком в настоящее время является молдавская госкомпания Energocom. Информация о цене поставок от Energocom "является конфиденциальной, согласно контракту о купле-продаже, заключенному в августе 2022 года", отмечал ранее Чебан.

Energocom, по информации на начало ноября, создала резервы в объеме более 600 млн кубометров, чего хватит правому берегу Днестра до марта 2024 года.