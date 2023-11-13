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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Запуск нового японского разведывательного спутника намечен на январь 2024 г.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя среднего класса H-IIA с новым японским разведывательным спутником IGS Optical 8 запланирован на январь 2024 года, сообщила в понедельник компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

По данным компании, запуск ракеты со стартовой площадки космического центра Танэгасима запланирован на 11 января 2024 года в стартовое окно 13:00-15:00 по японскому времени (07:00-09:00 по московскому).

По имеющимся данным, космический аппарат будет выведен на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет использоваться Центром спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий.

Япония Mitsubishi Heavy Industries
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