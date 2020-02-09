Ракета с японским спутником двойного назначения стартовала на орбиту

Космический аппарат IGS Optical планируется использовать для разведки и мониторинга стихийных бедствий

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель среднего класса H-IIA в воскресенье, 9 февраля, стартовала на орбиту с новым японским спутником IGS Optical 7, сообщила компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск был осуществлен в 04:35 мск со стартового комплекса Ёсинобу LP-1 космодрома Танэгасима, расположенного в юго-западной японской префектуре Кагосима. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту (изначально на высоту 500 км).

Космический аппарат IGS Optical 7 весом 4,1 тонны и стоимостью около $275 млн представляет собой спутник двойного назначения, который будет использоваться как для разведки, так и для мониторинга стихийных бедствий. Управлять спутником будет министерство обороны Японии.

Спутник третьего поколения оснащен оптико-электронной системой сверхвысокого разрешения. Подробные технические характеристики спутника, в том числе его орбита, являются секретными, но известно, что установленная на нем аппаратура обеспечивает получение снимков с разрешением лучше 40 см.

Запуск является частью японской государственной программы вывода на орбиту разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS).

Главной целью программы является раннее выявление угрозы ракетных запусков. Он была инициирована в 1998 году в ответ на испытательный запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии. Первый спутник был запущен 28 марта 2003 года.

В настоящее время японская орбитальная группировка IGS уже состоит из семи спутников двух разных типов: пяти с оптическими инструментами для съемки в светлое время суток и двух с радарными установками высокого разрешения на базе технологии радиолокационного синтезирования апертуры, позволяющими делать снимки ночью и при плохих метеоусловиях. Первое поколение оптических спутников позволяло выполнять съемку поверхности Земли с пространственным разрешением до 1 м, а радарных спутников - до нескольких метров.

По данным издания Spacewatch, японские разведывательные спутники ведут наблюдение за военной активностью Северной Кореи и Китая, в том числе следят за пусками баллистических ракет и ядерными испытаниями, а также военно-морской активностью в Южно-Китайском, Восточно-Китайском, Японском морях и западной части Тихого океана. Япония также использует эти спутники для наблюдения за военной деятельностью России на Курильских островах и российском Дальнем Востоке, указывает издание.

В предстоящие годы Япония планирует увеличить свою разведывательную орбитальную группировку до десяти спутников.