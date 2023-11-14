Блинкен и Кэмерон обсудили ситуацию в Израиле, отношения с КНР и поддержку Киева

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонной беседе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Китаем и поддержку Украины, подчеркнув важность американо-британских отношений для глобальной безопасности.

"Они обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, включая усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе. Они также обсудили отношения с КНР и сотрудничество, направленное на то, чтобы помочь Украине", - говорится в сообщении госдепа США.

Отмечается, что Блинкен и Кэмерон "подчеркнули преемственность особых отношений между США и Великобританией и их важность для региональной и глобальной безопасности".

Кэмерон - бывший премьер-министр Британии - был назначен на пост главы МИД накануне. Блинкен поздравил его с назначением.