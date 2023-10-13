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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

США направят в Великобританию еще одну группу стратегических бомбардировщиков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Еще одна пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США после трансатлантического перелета должна прибыть на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Накануне туда уже были переброшены два B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Дайс в штате Техас.

Источники, подтверждающие изданию развертывание бомбардировщиков в Великобритании, не исключают, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке в условиях палестино-израильского конфликта.

"В сегодняшней сложной и динамичной обстановке безопасности значение этих миссий невозможно переоценить", - сказал накануне командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер. - Мы не только демонстрируем нашу приверженность коллективной обороне, но и укрепляем нашу способность реагировать на потенциальные вызовы".

B-1B Lancer США Великобритания Ближний Восток Глостершир
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