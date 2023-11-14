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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, заявили в правительстве республики.

"По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Премьер Армении проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", - заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с организацией намеченного на 23 ноября в Минске заседания СКБ ОДКБ.

Никол Пашинян Минск ОДКБ Белоруссия Армения
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