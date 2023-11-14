Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с отказом премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ, намеченном на 23 ноября в Минске.

"Можно выразить сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, "ОДКБ по-прежнему сохраняет свою актуальность". "Те встречи, которые организуются в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом, по крайней мере, востребованность этого формата взаимодействия в соответствующих областях стран-участниц организации", - сказал Песков.

В миреПашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в МинскеПашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в МинскеЧитать подробнее

Тем не менее пресс-секретарь главы государства считает, что у руководителей тех или иных стран могут быть свои обстоятельства для принятия подобных решений.

"Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства", - добавил он.

Ранее в правительстве Армении сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. "Премьер Армении проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", - заявили в пресс-службе правительства.

Дмитрий Песков ОДКБ Минск Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Google оштрафовали на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });