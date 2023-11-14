В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сожаление в связи с отказом премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ, намеченном на 23 ноября в Минске.

"Можно выразить сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, "ОДКБ по-прежнему сохраняет свою актуальность". "Те встречи, которые организуются в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом, по крайней мере, востребованность этого формата взаимодействия в соответствующих областях стран-участниц организации", - сказал Песков.

Тем не менее пресс-секретарь главы государства считает, что у руководителей тех или иных стран могут быть свои обстоятельства для принятия подобных решений.

"Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства", - добавил он.

Ранее в правительстве Армении сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. "Премьер Армении проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", - заявили в пресс-службе правительства.