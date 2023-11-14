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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Израильская армия объявила гуманитарную паузу в операции в секторе Газа

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальной сети во вторник сообщила о решении провести четырехчасовую тактическую паузу в военной операции в двух северных районах сектора Газа в гуманитарных целях.

"Из гуманитарных соображений объявляется тактическая пауза в проведении военной операции в районах аль-Дарадж и ат-Туффах между 10:00 и 14:00 (11:00 и 15:00 по Москве)", - заявили в ЦАХАЛ.

Израильские военные призвали жителей сектора Газа во время паузы двигаться на юг анклава по трассе Салах ад-Дин.

Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что во вторник коридоры для эвакуации жителей с севера анклава на юг открылись в 9:00 (10:00 по Москве). Закроются они в 16:00 (17:00 по Москве).

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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