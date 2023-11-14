Израильские военные сообщили о захвате нескольких ключевых объектов ХАМАС в Газе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля заявили, что установили контроль над несколькими важными объектами движения ХАМАС в городе Газа и его окрестностях, сообщают местные СМИ.

В частности, военные утверждают, что захватили здания, в которых проводились заседания политического крыла ХАМАС, штаб-квартиру полиции этой группировки, офисы разведывательного подразделения военного крыла ХАМАС.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о захвате здания инженерного факультета университета в секторе Газа, которое, как утверждают израильские военные, использовалось также для производства оружия. Кроме того, захвачена база группировки, где проводились тренировочные занятия для ее бойцов, центр командования, камеры для допросов пленных.