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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Израильские военные сообщили о захвате нескольких ключевых объектов ХАМАС в Газе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля заявили, что установили контроль над несколькими важными объектами движения ХАМАС в городе Газа и его окрестностях, сообщают местные СМИ.

В частности, военные утверждают, что захватили здания, в которых проводились заседания политического крыла ХАМАС, штаб-квартиру полиции этой группировки, офисы разведывательного подразделения военного крыла ХАМАС.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о захвате здания инженерного факультета университета в секторе Газа, которое, как утверждают израильские военные, использовалось также для производства оружия. Кроме того, захвачена база группировки, где проводились тренировочные занятия для ее бойцов, центр командования, камеры для допросов пленных.

Хроника 07 октября – 14 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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