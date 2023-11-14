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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Ритейлер Home Depot в III финквартале снизил чистую прибыль на 12%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская Home Depot Inc., оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта, в третьем квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 12,2% при сокращении выручки на 3%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 октября, составила $3,81 млрд, или $3,81 в расчете на акцию, по сравнению с $4,339 млрд, или $4,24 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка опустилась до $37,7 млрд с $38,872 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $3,75 на акцию при выручке в $37,6 млрд.

Сопоставимые продажи в минувшем квартале уменьшились на 3,1%, при этом ожидалось падение на 3,6%.

Home Depot теперь прогнозирует, что чистая прибыль в текущем фингоду уменьшится на 9-11%, в то время как ранее ожидалось сокращение на 7-13%. Оценка снижения выручки и сопоставимых продаж пересмотрена до 3-4% с 2-5%.

Котировки акций ритейлера растут на 1,7% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца упала на 13,3% (до $291,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,6%.

Home Depot США
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