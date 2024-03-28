Home Depot купит дистрибуторскую компанию SRS Distribution за $18,25 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Home Depot Inc., крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома, достигла соглашения о покупке специализированного дистрибьютора SRS Distribution за $18,25 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Home Depot, отмечает CNBC.

Закрытие сделки ожидается до конца текущего финансового года, который закончится в январе 2025 года. Сделка будет оплачена имеющимися у Home Depot средствами и за счет привлечения долга.

SRS специализируется на продажах различных товаров профессиональным подрядчикам, включая ландшафтных дизайнеров, кровельщиков и строителей бассейнов. Компания управляет сетью из 760 представительств в 47 штатах.

Половина выручки Home Depot уже приходится на профессиональных клиентов, и компания ранее сообщила о намерении сфокусироваться на этом сегменте. Тем временем продажи розничным клиентам в последнее время сокращаются с пиковых уровней, наблюдавшихся во время пандемии коронавируса, когда американцы активно занялись обустройством своих домов.

С начала года капитализация Home Depot увеличилась на 11,4% до $376,5 млрд.