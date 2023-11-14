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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Авианосец "Эйзенхауэр" прибыл в Оманский залив

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Eisenhower прибыл в Оманский залив, сообщила информационная служба Института военно-морских сил Соединенных Штатов.

По данным ВМС США, 4 ноября авианосец прошел через Суэцкий канал в Красное море. В середине октября он был направлен в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу Gerald Ford на фоне палестино-израильского конфликта.

В Индийский океан через Суэцкий канал 5 ноября также прошла атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Индийский океан Оманский залив США USS Eisenhower
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